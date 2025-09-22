Reprodução/Internet Arnaldo Ribeiro disse que ninguém queria apresentar o Linha de Passe

Arnaldo Ribeiro revelou bastidores do Linha de Passe, um dos programas mais tradicionais da ESPN. Em entrevista ao Benja Me Mucho, comandado por Benjamin Back, o jornalista contou que nenhum apresentador gostava de comandar a atração, já que os comentaristas dificultavam o andamento do programa.

“Nenhum. Nenhum talento da ESPN gostava de apresentar o Linha de Passe. Porque os comentaristas não deixavam o cara apresentar o Linha de Passe. Então o Paulo Soares, grande amigão, desistiu no meio, o Palomino uma hora desistiu no meio, depois ele foi pra chefia", relembrou o comunicador.

O ex-comentarista da ESPN relatou que chegaram a mudar as regras do formato. "O Paulo Andrade odiava. Ninguém gostava. O Paulo Andrade a gente teve meio que suplicar para ele mudar as regras”, disse Arnaldo Ribeiro. “Teve uma vez que eu fui fazer. Eu era o quinto e ainda tinha o sexto, que era o Calçade", relembrou Arnaldo Ribeiro.

"Eu falei: ‘Calçade, e se a gente não der o destaque inicial e já começar a debater eu e você?’. Daí o Calçade: ‘O cacete! Não sei quando a palavra vai voltar pra mim. Aí eu fui falar, já tinha 55 minutos de programa. Fui dar boa noite'”, disse.

O ex-comentarista também revelou como a equipe precisou convencer Paulo Andrade a seguir no comando da atração. “A gente teve que suplicar para ele mudar as regras”, contou. Arnaldo Ribeiro foi contratado pelaem 2005 e permaneceu no canal esportivo até 2019.