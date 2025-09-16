Reprodução/Internet Globo traz Felippe Coaglio de Nova York e muda correspondentes

A Globo fará novas mudanças em seu departamento de jornalismo a partir de novembro. O jornalista Felippe Coaglio, correspondente internacional em Nova York, retornará ao Brasil para assumir o posto de repórter especial no Rio de Janeiro.

A emissora ainda não definiu quem ficará com a vaga deixada nos Estados Unidos, mas a escolha deve ser anunciada até o fim do mês em conjunto com outras movimentações. Felippe Coaglio trabalha nos Estados Unidos desde 2014, onde começou como produtor da Globo e depois passou a aparecer em vídeo como correspondente. A informação é da Folha de S.Paulo.

O jornalista produziu reportagens para o Fantástico, Jornal Nacional e GloboNews. A decisão de rotacionar os correspondentes faz parte da política da empresa, que costuma alterar os profissionais de posto a cada três anos. Guilherme Pereira assumiu recentemente nos Estados Unidos, após o retorno de André Gallindo ao Brasil, enquanto Júlia Guimarães foi enviada para a Europa.

Outras mudanças

As alterações acontecem em paralelo à reorganização dos apresentadores de telejornais da Globo. William Bonner deixa o comando do Jornal Nacional após 29 anos e assumirá o Globo Repórter em 2026. César Tralli foi escolhido para a bancada do principal telejornal da emissora.

No entanto, o veterano não ocupará o cargo de editor-chefe, que ficará com Cristiana Sousa Cruz. O movimento faz parte de uma reestruturação mais ampla. Roberto Kovalick foi confirmado como novo âncora do Jornal Hoje, e Tiago Scheuer ficará à frente do Hora 1.