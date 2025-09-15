Reprodução/Internet Record perde audiência com novela Paulo, o Apóstolo

A novela Paulo, o Apóstolo encerrou sua trajetória na Record com um saldo negativo no quesito audiência. Exibida entre julho e setembro, a trama bíblica marcou média de 5,1 pontos na Grande São Paulo ao longo de seus 50 capítulos. O desempenho representa uma perda de 35% em relação à média de Força de Mulher, novela turca que ocupava a mesma faixa até julho de 2025 e vinha registrando audiência mais robusta.

Despedida triste

Mesmo mantendo a vice-liderança em grande parte de sua exibição, a trama perdeu fôlego diante da concorrência. O SBT, por exemplo, conseguiu registrar leve crescimento no horário com a exibição de As Filhas da Senhora Garcia, folhetim mexicano que substituiu A Caverna Encantada na programação. O crescimento foi suficiente para acender o alerta entre os executivos da

O último capítulo de Paulo, o Apóstolo, exibido das 21h às 22h23, não apresentou melhora de desempenho. A despedida da história bíblica marcou apenas 4,3 pontos, contra 4,0 do SBT. Mesmo em um momento considerado estratégico da grade, a produção não conseguiu mobilizar o público nem ao fim da temporada.