Record perde audiência com novela Paulo, o Apóstolo
Reprodução/Internet
Record perde audiência com novela Paulo, o Apóstolo

A novela Paulo, o Apóstolo encerrou sua trajetória na Record com um saldo negativo no quesito audiência. Exibida entre julho e setembro, a trama bíblica marcou média de 5,1 pontos na Grande São Paulo ao longo de seus 50 capítulos. O desempenho representa uma perda de 35% em relação à média de Força de Mulher, novela turca que ocupava a mesma faixa até julho de 2025 e vinha registrando audiência mais robusta.

Mesmo mantendo a vice-liderança em grande parte de sua exibição, a trama perdeu fôlego diante da concorrência. O SBT, por exemplo, conseguiu registrar leve crescimento no horário com a exibição de As Filhas da Senhora Garcia, folhetim mexicano que substituiu A Caverna Encantada na programação. O crescimento foi suficiente para acender o alerta entre os executivos da Record.

Despedida triste

O último capítulo de Paulo, o Apóstolo, exibido das 21h às 22h23, não apresentou melhora de desempenho. A despedida da história bíblica marcou apenas 4,3 pontos, contra 4,0 do SBT. Mesmo em um momento considerado estratégico da grade, a produção não conseguiu mobilizar o público nem ao fim da temporada.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/gabriel-de-oliveira/2025-09-15/paulo--o-apostolo-derruba-ibope-da-record-e-perde-35--do-publico.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!