Reprodução/Internet Jorge Iggor confundiu GE TV com TNT Sports durante São Paulo e Botafogo

O narrador Jorge Iggor, do GE TV, cometeu uma gafe divertida durante a transmissão da vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Enquanto apresentava o time escalado para a cobertura, ele trocou o nome do atual canal pela sua antiga casa, a TNT Sports.

“É o timaço da TNT, digo do GE TV, todo escalado”, disse, rapidamente corrigindo o deslize. O narrador aproveitou para brincar com a situação e contou que estava “se testando” para ver por quanto tempo conseguiria evitar a troca dos nomes.

Jorge Iggor estava na TNT há 18 anos

“Eu estava na contagem. Vou contar esse bastidor para vocês. Fiquei contando em casa as transmissões que tinha passado ileso, sem falar o nome da ex. Uma, duas, três, pensei que era bastante. Quis chegar à décima, mas falei na quarta. Chegou a hora, demorou bastante até. Achei que ia falar na primeira”, brincou o contratado do

O narrador, que estava no projeto esportivo da Warner Bros. Discovery desde 2007, deixou a empresa para assinar contrato com a Globo. Ele se tornou o principal nome do GE TV, que tem como objetivo disputar espaço com a Cazé TV nas transmissões digitais de eventos esportivos ao vivo.