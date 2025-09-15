O narrador Jorge Iggor, do GE TV, cometeu uma gafe divertida durante a transmissão da vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Enquanto apresentava o time escalado para a cobertura, ele trocou o nome do atual canal pela sua antiga casa, a TNT Sports.“É o timaço da TNT, digo do GE TV, todo escalado”, disse Jorge Iggor, rapidamente corrigindo o deslize. O narrador aproveitou para brincar com a situação e contou que estava “se testando” para ver por quanto tempo conseguiria evitar a troca dos nomes.“Eu estava na contagem. Vou contar esse bastidor para vocês. Fiquei contando em casa as transmissões que tinha passado ileso, sem falar o nome da ex. Uma, duas, três, pensei que era bastante. Quis chegar à décima, mas falei na quarta. Chegou a hora, demorou bastante até. Achei que ia falar na primeira”, brincou o contratado do GE TV.
Jorge Iggor estava na TNT há 18 anos
O narrador, que estava no projeto esportivo da Warner Bros. Discovery desde 2007, deixou a empresa para assinar contrato com a Globo. Ele se tornou o principal nome do GE TV, que tem como objetivo disputar espaço com a Cazé TV nas transmissões digitais de eventos esportivos ao vivo.