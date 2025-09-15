Reprodução/Internet Fantástico marcou média de 14,7 pontos na Grande SP

A Globo está incomodada com as vitórias do Programa Silvio Santos diante do Estrela da Casa: os executivos da rede aproveitaram uma mudança no horário do tradicional futebol dominical para testar uma estratégia com o claro intuito de barrar Patricia Abravanel no embate com o problemático reality show musical.

O Fantástico, que até então estava sendo encerrado por volta das 23h10, só terminou depois das 23h30. O Show da Vida conseguiu impedir o SBT de atingir o primeiro lugar de audiência, mas acabou sendo prejudicado pelas mudanças.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de domingo (14) dofoi responsável pela 2ª pior média do jornalístico em 2025.

Perda significativa

Poliana Abritta e Maju Coutinho ficaram no ar entre 20h50 e 23h34 e emplacaram uma média de 14,7 pontos, número que desbanca apenas outras três edições do Fantástico neste ano. Na comparação com os quatro domingos anteriores, a atração perdeu mais de 398 mil telespectadores — índice que supera qualquer programa da Band no dia.