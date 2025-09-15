Reprodução/Internet Bake Off Brasil teve pior audiência em 11 temporadas no SBT

O Bake Off Brasil vive sua pior fase desde a estreia no SBT. O sexto episódio da 11ª temporada marcou apenas 2,8 pontos de média na Grande São Paulo, segundo dados consolidados obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado.

Foi o pior desempenho da história do reality show, que pela primeira vez não superou a barreira dos 3 pontos em uma década de exibição. A atração foi derrotada pela Record em toda a sua faixa horária. Exibido entre 20h59 e 22h32, o episódio confirmou o colapso de audiência do programa de confeiteiros.

Nem mesmo o retorno de Nadja Haddad na apresentação e dos jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino foi capaz de reverter a tendência de queda. O Bake Off Brasil, que já chegou a liderar em tempos anteriores, vem empilhando derrotas consecutivas e não conseguiu vencer a Record em nenhum dos episódios transmitidos em 2025 até o momento.

Crise no gênero?

O desempenho da atual edição é ainda mais fraco se comparado à temporada de 2024, que teve Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano no comando. O recorde deste ano, registrado em 23 de agosto com 3,5 pontos, não atinge nem a média geral da edição anterior.