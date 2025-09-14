Reprodução/Internet As Filhas da Senhora Garcia terminará em outubro e emissora procura uma substituta

O SBT estuda qual novela substituirá As Filhas da Senhora Garcia (2024), exibida em horário nobre desde julho. O folhetim mexicano chega ao fim em outubro e tem garantido índices expressivos para a emissora. A Mar, produzida pela Televisa neste ano, surge como favorita para ocupar a faixa. A informação é da Folha de S.Paulo.

A tramaestreou no México no primeiro semestre e foi ao ar entre fevereiro e junho, com audiência mediana. Protagonizada por David Zepeda e Eva Cedeño, a história é baseada em uma produção chilena de 2021. O SBT ainda não sacramentou a escolha devido ao processo de dublagem. Oficialmente, o canal confirmou que avalia diferentes opções.

A história de A Mar acompanha Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño, uma mãe solteira que cria a filha Azul. Após a morte do pai, ela retorna à cidade natal, onde conhece Fabián Bravo, vivido por David Zepeda. O personagem é um pescador viúvo que enfrenta uma disputa judicial pela guarda de sua filha.

Outra opção

A História de Joana, remake de Joana, A Virgem (2002), exibida pela Record em 2002, também está na lista de produções analisadas. No entanto, A Mar é vista com maior potencial por manter um estilo clássico de novela, considerado adequado ao público fiel do SBT. Nesse sentido, a direção acredita que esse perfil pode sustentar a audiência conquistada.