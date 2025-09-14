Reprodução/Internet Streaming da Globo liberou as cinco primeiras temporadas da produção

O Globoplay disponibilizou as cinco primeiras temporadas de CSI: Investigação Criminal. Lançada em 2000, a série acompanha cientistas forenses do Laboratório de Criminalística da polícia de Las Vegas, responsáveis por desvendar crimes em circunstâncias misteriosas e aparentemente impossíveis de solucionar.

Inicialmente, o grupo era liderado pelo Capitão James Brass (Paul Guilfoyle). Já nos primeiros episódios da primeira temporada, o xerife decide substituir o Capitão Brass pelo entomologista Gilbert Grissom (William Petersen), que já integrava a equipe.

Brass é reintegrado à Divisão de Homicídios e passa a acompanhar as investigações realizadas pelos CSIs. O grupo ainda é composto pela biomédica Catherine Willows (Marg Helgenberger), pelo analista Nicholas Stokes (George Eads), pelos químicos Warrick Brown (Gary Dourdan) e Gregory Sanders (Eric Szmanda). Em seguida, a física Sara Sidle (Jorja Fox) e o legista Albert Robbins (Robert David Hall) se juntam ao time de peritos, ainda na primeira temporada.

Criada por Anthony E. Zuiker,ajudou a consolidar o gênero de séries policiais com casos independentes em cada episódio. Ao longo de 15 temporadas, CSI se tornou um fenômeno global e deu origem a franquias de destaque, como CSI: Miami, CSI: NY e CSI: Vegas.