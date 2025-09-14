Reprodução/Internet Narrador quer apresentar projetos para a emissora da família Abravanel

Galvão Bueno planeja expandir sua presença no SBT além da narração da Copa do Mundo de 2026. O narrador prepara dois projetos para o período pré-Mundial e pretende apresentá-los à emissora da família Abravanel. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo.

O acordo para ele narrar os jogos da seleção brasileira já está em fase final no jurídico do canal. O principal formato idealizado é uma atração que mistura reality show e programa de auditório. A ideia é convocar influenciadores digitais ligados ao futebol para disputar uma vaga na cobertura da competição.

O vencedor acompanhará a seleção brasileira nos Estados Unidos como parte do prêmio. Galvão Bueno já declarou em entrevista que ainda deseja comandar um programa de auditório. O segundo projeto é uma releitura do quadro Na Estrada com Galvão, exibido no Esporte Espetacular, da Globo, em 2010.

Parceria entre a TV e internet

Na nova versão, o narrador pretende percorrer as cidades-sede da Copa de 2026 e reencontrar jogadores campeões com a seleção brasileira. Ambos os programas já estão garantidos para o canal NSports, mas a ideia é disponibilizá-los também na TV aberta.

será a voz principal da Copa do Mundo de 2026 no. O contrato prevê que ele narre as partidas da seleção brasileira, além de finais e jogos de destaque. O Mundial acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. O acerto foi viabilizado pela NSports, empresa da qual é sócio, responsável por fechar parceria de cobertura e fornecer equipe para a emissora.

Tiago Leifert, atual narrador esportivo do, também participará da transmissão da Copa do Mundo de 2026. Ele deve ser escalado para alguns jogos e para programas especiais desenvolvidos em conjunto com a NSports. A emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) considera a chegada de Galvão como um reforço de peso para o evento esportivo.