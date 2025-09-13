Reprodução/Internet TNT Sports renovou contrato com o narrador e apresentador Octavio Neto

A TNT Sports anunciou a renovação de contrato com Octavio Neto, narrador e apresentador que integra o time da marca esportiva desde 2011. Com a extensão do vínculo, o jornalista terá ainda mais espaço em toda a programação, incluindo as transmissões da UEFA Champions League 2025/26, que estreia em 16 de setembro.

Nova fase



Ao comentar a renovação,destacou a importância do novo momento em sua carreira. “Eu estou muito feliz com esse novo ciclo dentro da TNT Sports, que é a minha casa há mais de 13 anos e onde passei por inúmeros momentos incríveis e emocionantes durante essa trajetória”, disse o comunicador.

“Aqui eu sigo crescendo e evoluindo como pessoa, narrador e comunicador. Mas acho que essa renovação é diferente de todas as outras, é mais especial", relatou. "Nunca me senti tão empolgado em poder dar voz a jogos ainda maiores, alcançar ainda mais pessoas, tendo a certeza de que eu estou abraçando o privilégio e a responsabilidade que estão depositando em mim. Eu me preparei muito para esse momento”, sinalizou.

Em 2016, Octavio Neto foi eleito personalidade do ano nos eSports e, em 2021, escolhido pela Warner Bros. Discovery como narrador oficial da versão brasileira do filme Space Jam: Um Novo Legado. Também está à frente de produções digitais da TNT Sports no YouTube, como De Sola, De Zero a Dez e O Melhor Futebol do Mundo.