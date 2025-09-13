Reprodução/Internet Artista alega falta de disposição física para ritmo intenso de gravações

Carolina Ferraz não pretende retornar às novelas, mas está disposta a investir em novos formatos no teatro, cinema e séries. A apresentadora da Record, que está longe da teledramaturgia desde Além do Horizonte (2013), explicou que o ritmo de gravações exige disposição que não possui mais. No entanto, garante que segue animada para enfrentar outros desafios profissionais além do jornalismo.

“A atriz está aqui, está pronta, é superanimada. Só não quero fazer novela, o resto está tudo certo”, disse Carolina Ferraz em conversa com a Quem. Ela ressaltou que gosta de novelas, mas destacou os obstáculos de voltar a esse tipo de trabalho. “Acho difícil [voltar], muito tempo. Novela precisa de muita disposição física. É só por isso. Eu adoro novela, mas é muito tempo, te prende muito. Acho que não tenho mais essa disposição física”, relatou.

Carolina Ferraz reforçou que segue aberta a todas as possibilidades fora das novelas. “Tudo, menos novela. Qualquer coisa… Cinema, série, teatro, qualquer coisa”, afirmou. Atualmente no comando do Domingo Espetacular, da Record, a artista considera a maturidade um ponto positivo em sua relação com a arte, já que amplia sua vontade de explorar novos gêneros e estilos.

Volta ao teatro

A artista deseja retomar os palcos. “Agora, estou com vontade de fazer teatro… Vontade de fazer comédia no teatro. Quem sabe ano que vem eu não volto com alguma coisa”, declarou. O último destaque da atriz no gênero foi com a peça Que Tal Nós Dois?, ao lado de Otávio Martins, com a qual conquistou o Prêmio do Humor 2019, criado por Fábio Porchat, de Melhor Performance.

A peça abordava o encontro de dois colegas de empresa que, apesar de casados, passam a se reencontrar anualmente após uma noite juntos. “Acho que eu faço bem comédia. Já fiz várias coisas. A última peça que fiz em teatro foi como comédia e recebi um prêmio de comédia. Gosto de fazer comédia”, disse