Reprodução/Internet Globo Esporte dispara na audiência com participação de Beatriz Haddad Maia

A participação da tenista Beatriz Haddad Maia turbinou a audiência do Globo Esporte: alçada praticamente ao posto de co-apresentadora de uma edição especial da atração, que foi apresentada por Alessandro Jodar diretamente do Parque Villa-Lobos, a atleta contribuiu para que o programa tivesse o seu melhor desempenho neste ano.

O programa esportivo conquistou seus melhores números em praticamente 1 ano — ele não tinha tantos telespectadores na Grande São Paulo desde 19 de outubro de 2024, ocasião em que marcou 14,5 pontos de média.

Globo nadou de braçada



Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sábado (6) doregistrou 12,6 pontos de média, número suficiente para assegurar a preferência de 29,4% dos televisores ligados na Grande São Paulo entre 13h02 e 13h25.

A atração da emissora carioca, por sinal, teve sozinho mais público que a soma de todos os programas transmitidos pelo SBT no horário nobre — juntos, SBT Notícias, SBT Brasil, Bake Off Brasil 11 e Sabadou com Virginia marcaram 12,4 pontos.