Reprodução/Internet Estagiária Brunna Rosas, de 22 anos, morreu em acidente em Belo Horizonte

A estudante de jornalismo Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que atuava como estagiária na Record Minas, morreu em um grave acidente de carro na noite de domingo (7), em Belo Horizonte. A jovem estava no banco do passageiro quando o veículo bateu em um semáforo e pegou fogo em seguida.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o motorista, de 26 anos, identificado como Gabriel, que era editor de imagens da, retornava de um evento acompanhado da namorada Brunna e de outro amigo, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um semáforo. Gabriel está internado em estado grave.

Segundo testemunhas, ao sair do carro,sofreu uma descarga elétrica por conta de fios soltos do poste de sinalização atingido pelo veículo. Já o motorista foi retirado do automóvel por um homem que passava pelo local.

Record lamentou o ocorrido

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito da estagiária dae socorreram as outras duas vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital João 23. A remoção do veículo foi realizada no local. Técnicos da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) também prestaram atendimento.

Em nota, a Record Minas lamentou a morte da estagiária. “Brunna era estudante de jornalismo e fazia parte da nossa redação há quase dois anos. Uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos", disse a emissora.

