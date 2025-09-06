O comentarista esportivo Bruno Formiga falou sobre o processo de sua contratação pela Globo. Em participação no PodPah, ele contou que chegou a receber uma proposta da Cazé TV no mesmo período em que negociava com a emissora carioca, o que tornou a decisão mais difícil do que esperava.Bruno Formiga explicou que a oferta da Live Mode, responsável pela Cazé TV, significava a possibilidade de reviver a parceria com antigos colegas dos tempos de Esporte Interativo. Por outro lado, ingressar no time da Globo representava a realização de um sonho antigo.
Segundo ele, o dilema envolveu até comparações futebolísticas. “Foi difícil, ter que, na prática, escolher de ir para uma parada gigantesca, o Real Madrid, ou ir jogar com meus amigos. Que é o novo rico, como se fosse o Manchester City. Não foi fácil não. E não é demérito, não estou falando de Globo nem Cazé, mas sim, de um sonho de criança e a outra era meus amigos”, sinalizou.
GE TV
Apesar da indecisão inicial, Bruno Formiga garantiu que está convicto de sua escolha. “Preferia não ter passado por isso. Mas hoje, tenho certeza da minha decisão”, concluiu o comunicador. O ex-comentarista da TNT Sports optou pelo novo projeto criado pela Globo, o GE TV.