Reprodução/Internet Henrique Zanotto deixa NDTV e assume SCC Meio-Dia

O telejornalismo catarinense vai enfrentar mudanças importantes. Henrique Zanotto, que estava há quase duas décadas na NDTV Record, vai deixar o canal. Desde 2018, ele comandava a edição local do Cidade Alerta. O apresentador aceitou uma proposta do SCC, parceiro do SBT em Santa Catarina, para assumir o comando do SCC Meio-Dia, telejornal exibido das 11h às 13h05.

De acordo com a apuração da coluna, Zanotto será o principal âncora da nova fase do jornalístico, que ganhará formato semelhante ao Balanço Geral. Em Florianópolis, o SCC disputa diretamente a vice-liderança de audiência no horário do almoço, e a contratação do ex-apresentador do Cidade Alerta é vista como decisiva para consolidar a posição da emissora na faixa. O futuro dos atuais apresentadores do telejornal, Clayton Ramos e Maria Ester, ainda não foi definido.

A concorrência



Enquanto isso, a NDTV Record agiu rápido para definir o novo comandante. A emissora contratará Nader Khalil, que estava na RIC de Maringá, como o novo apresentador do Cidade Alerta Santa Catarina. O jornalista já havia negociado sua transferência para ficar mais próximo da família. Ele retorna ao canal após ter atuado entre 2005 e 2014, quando migrou para a TV Barriga Verde.

Na RIC Maringá, Khalil apresentou normalmente o Cidade Alerta nesta segunda-feira (1º), mas já pediu desligamento. Ele ficará à frente do noticiário por alguns dias, até a chegada de Ricardo de Jesus, conhecido como Salsicha. O apresentador voltará a acumular a condução do Balanço Geral local com o Cidade Alerta, retomando o modelo que a afiliada da Record utilizava até 2021.