Reprodução/Internet Natuza Nery assume o Edição das 18h na GloboNews após saída de Tralli

A GloboNews definiu que Natuza Nery será a nova titular do Edição das 18h. A jornalista assume a bancada do principal telejornal da faixa vespertina a partir desta terça-feira (2), após a saída de César Tralli, escalado para o Jornal Nacional.

A direção do canal enfrentou certa resistência por parte da comentarista, mas conseguiu convencê-la a aceitar o posto diante da nova configuração da emissora. O convite à jornalista foi motivado pela dança de cadeiras gerada com a saída de William Bonner do Jornal Nacional, que será substituído por Tralli a partir de novembro.

Bastidores

A escolha de Natuza Nery busca manter a identidade do canal com rostos já consolidados. Ela formará uma sequência com Andréia Sadi e Julia Duailibi na programação. Mesmo com a nova função, seguirá comandando o podcast diário O Assunto.

já havia declarado anteriormente que não tinha interesse em atuar como âncora e que se sentia realizada como comentarista política. A decisão de assumir a bancada do Edição das 18h marca uma mudança em sua trajetória na GloboNews. A emissora, no entanto, garantiu que ela continuará dividindo seu tempo entre o telejornal e o podcast, que demanda dedicação diária e tem alto alcance nas plataformas digitais.

Além da nomeação de, a GloboNews também definiu Rafael Colombo como novo integrante do Conexão GloboNews. Ele estará ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth nas manhãs do canal a partir de 8 de setembro.