Reprodução/Internet Xsports supera RedeTV! e Band na audiência em São Paulo

Com menos de um mês no ar, a Xsports já começa a incomodar concorrentes tradicionais da TV aberta. No último sábado (30), o canal esportivo da Kalunga registrou a melhor audiência de sua história e chegou a ficar em quarto lugar na Grande São Paulo, ultrapassando a Band e a RedeTV!.

A emissora conquistou média expressiva e foi a quarta escolha dos telespectadores por mais de meia hora. A rede conquistou a melhor performance de sua história, ficando em sexto lugar na média das 24 horas do dia.

A Xsports teve três vezes mais telespectadores que a RedeTV! na tarde de sábado. Entre 12h e 18h, o canal esportivo da Kalunga assegurou média de 0,27 ponto, contra 0,09 da emissora de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho. Além disso, a rede ficou na quarta colocação consecutivamente entre 14h55 e 15h33, desbancando um jogo do Campeonato Saudita transmitido pela Band.

Proposta do canal

A proposta da Xsports é unir diferentes gerações com uma programação esportiva contínua e acessível. “Queremos ampliar nossa variedade de ligas de futebol, mas também trazer visibilidade para modalidades com pouco espaço na TV aberta, como maratonas, tênis, automobilismo”, detalhou Thiago Garcia, diretor comercial. O objetivo é oferecer uma experiência diversa e interativa.