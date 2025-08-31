Reprodução/Internet Xsports conquista mais de 6 milhões de telespectadores em menos de duas semanas

A Xsports, canal esportivo 100% dedicado ao esporte na TV aberta, alcançou 6,1 milhões de telespectadores em seus primeiros 13 dias no ar. O número representa uma média superior a 1 milhão de pessoas por dia na área de cobertura da emissora.

Diferencial

No jogo Arsenal 5×0 Leeds United, válido pela Premier League, o canal marcou 0,5 ponto de média e pico de 0,72. Na Serie A italiana, com Roma 1×0 Bologna, chegou a meio ponto de pico. Pela Copa da Argentina, no empate entre Unión de Santa Fé e River Plate, obteve 0,4 ponto de média e pico de 0,55.

A proposta da Xsports é unir diferentes gerações com uma programação esportiva contínua e acessível. “Queremos ampliar nossa variedade de ligas de futebol, mas também trazer visibilidade para modalidades com pouco espaço na TV aberta, como maratonas, tênis, automobilismo”, detalhou Thiago Garcia, diretor comercial. O objetivo é oferecer uma experiência diversa e interativa.

Segundo o executivo, a proposta do canal é inédita no país: entregar transmissões esportivas premium com acesso gratuito e contínuo. “Um dos nossos diferenciais é oferecer conteúdo 24/7 para o telespectador que nunca teve acesso a esse tipo de programação de forma contínua na TV aberta”, explicou. A experiência digital também será tratada como extensão direta da tela da televisão.