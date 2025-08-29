Reprodução/Internet Herdeira de Silvio Santos, Iris Abravanel despontou na lista de bilionários da Forbes

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) a nova lista de bilionários brasileiros, incluindo o ranking das mulheres mais ricas do país. Entre as estreantes estão Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos(1930-2024), e suas seis filhas, que juntas acumulam um patrimônio estimado em R$ 6,4 bilhões.

Pessoas mais ricas do país

Também passaram a integrar o levantamento Priscila Barreto Moreira Silva, acionista do grupo de saúde Hapvida, com R$ 2,2 bilhões, e Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela área de Compliance do BTG Pactual, que aparece com R$ 2,1 bilhões.

Na relação das dez maiores fortunas femininas, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, construíram seus patrimônios sem herança familiar. A liderança segue com Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, cujo patrimônio de R$ 120,5 bilhões a coloca também como a segunda pessoa mais rica do Brasil, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, estimado em R$ 227 bilhões.

Cofundador do Facebook, o patrimônio do empresário teve crescimento de 45,5% em relação ao ano anterior. O avanço foi impulsionado pelo aumento da demanda ligada à inteligência artificial, segundo a publicação da. Saverin segue como acionista minoritário da empresa de tecnologia.