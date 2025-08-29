Reprodução/Internet Apresentador da Band sentiu um desconforto em um evento em Natal

Otaviano Costa passou por um mal-estar durante um evento em Natal e voltou para São Paulo para ser avaliado no Hospital Sírio-Libanês. O apresentador da Band foi liberado após exames que não identificaram alterações graves. Como medida preventiva, ele se afastou do comando do programa Melhor da Noite por recomendação médica.

Em vídeo publicado nas redes sociais,contou que o desconforto ocorreu na noite de terça-feira (26). Na quarta (27), ele decidiu buscar atendimento em São Paulo por precaução, já que passou por uma cirurgia cardíaca em 2024. “Depois de vários exames, graças a Deus, descobrimos que não é nada de mais”, disse o apresentador.

Está se recuperando

O afastamento temporário dofoi comunicado pelo próprio Otaviano Costa e Pâmela Lucciola foi a responsável por assumir a atração. “Porém, por recomendação médica, não apresentarei o nosso Melhor da Noite desta semana. Mas tô aqui, maravilhosamente bem e sempre agradecendo a Deus. Semana que vem é ‘nóis’ de volta com tudo”, afirmou.

Na manhã desta quinta-feira (28), Otaviano Costa divulgou um novo vídeo ao lado da atriz Flávia Alessandra. Nas imagens, o apresentador aparece deixando o hospital. “Saindo do hospital, gente, tudo maravilhoso, foi um mal-estar por conta do calor, estava lá em Natal, acontece. Todo cuidado é pouco, mas graças a Deus tudo certinho aqui”, completou.