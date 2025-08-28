Reprodução/Internet Policial envolvido em atropelamento atacou equipe da Record com socos e quebrou a câmera

A repórter Angélica Gomes, da TV Vila Real, afiliada da Record em Cuiabá, foi agredida com um soco no rosto por um policial militar durante a cobertura de um acidente de trânsito envolvendo o próprio agressor. O caso aconteceu em frente a um motel, onde o agente colidiu com outro veículo e atropelou um motociclista.

Durante a apuração dos fatos no local, o policial, visivelmente alterado, partiu para cima da equipe de reportagem da. Além do soco desferido na jornalista, ele também atacou o cinegrafista e danificou o equipamento da emissora.

“Ele veio para cima da equipe, bateu na câmera, quebrando a câmera e, logo em seguida, deu um soco no meu rosto. A situação foi controlada, mas estou indo para a delegacia registrar boletim de ocorrência e depois fazer corpo de delito, pois vou representar contra esse policial”, relatou Angélica Gomes, ainda abalada.

Record se manifestou

O policial, que não teve o nome divulgado, justificou sua conduta alegando problemas psicológicos e afirmou, em depoimento, que teria usado arma de fogo contra as vítimas caso estivesse armado no momento. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

Em nota, a emissora repudiou a agressão. “Este incidente destaca preocupações sobre comportamentos violentos por parte daqueles encarregados da segurança pública e reforça a importância da proteção dos profissionais da imprensa durante seu trabalho diário. A comunidade expressa solidariedade à repórter agredida neste lamentável evento”, declarou.