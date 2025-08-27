Rafaela Marquezini, apresentadora da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, revelou que foi internada na UTI após complicações graves de dengue hemorrágica. A internação ocorreu no dia 21 de agosto, quando a comunicadora chegou ao hospital em estado de colapso. Ela recebeu alta no dia 25, após quatro dias de internação, sendo dois deles sob observação intensiva.
A apresentadora da afiliada da Globo está afastada da apresentação do Gazeta Meio Dia desde 16 de agosto, quando começou a apresentar os primeiros sintomas. A confirmação do diagnóstico aconteceu depois de dois dias. Inicialmente, ela acreditou estar se recuperando, mas o quadro se agravou com sangramento e fortes dores abdominais.
Nível de plaquetas
“Eu acordei chorando de dor no estômago. Quando passei a mão no nariz, veio sangue. Entrei em desespero porque percebi que estava com dengue hemorrágica”, relatou Rafaela Marquezini nas redes sociais. O nível de plaquetas chegou a apenas 12 mil por microlitro — patamar considerado gravíssimo, quando o normal varia entre 150 mil e 450 mil.A jornalista destacou que, se tivesse demorado mais algumas horas para procurar atendimento, a situação poderia ter sido ainda mais grave. “Eu cheguei praticamente em colapso. Se eu demorasse algumas horas a mais para procurar ajuda, não sei o que teria acontecido”, afirmou.
Sintomas
Segundo ela, o marido foi essencial para o desfecho positivo. Na noite anterior, ele havia pesquisado os sintomas da dengue hemorrágica e incentivou que procurassem ajuda médica com urgência. A jornalista da Globo também agradeceu o apoio da equipe médica e o carinho recebido de colegas e telespectadores.