Reprodução/Internet Rafaela Marquezini foi internada com dengue hemorrágica em 21 de agosto

Rafaela Marquezini, apresentadora da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, revelou que foi internada na UTI após complicações graves de dengue hemorrágica. A internação ocorreu no dia 21 de agosto, quando a comunicadora chegou ao hospital em estado de colapso. Ela recebeu alta no dia 25, após quatro dias de internação, sendo dois deles sob observação intensiva.

A apresentadora da afiliada da Globo está afastada da apresentação do Gazeta Meio Dia desde 16 de agosto, quando começou a apresentar os primeiros sintomas. A confirmação do diagnóstico aconteceu depois de dois dias. Inicialmente, ela acreditou estar se recuperando, mas o quadro se agravou com sangramento e fortes dores abdominais.

Nível de plaquetas

“Eu acordei chorando de dor no estômago. Quando passei a mão no nariz, veio sangue. Entrei em desespero porque percebi que estava com dengue hemorrágica”, relatou Rafaela Marquezini nas redes sociais. O nível de plaquetas chegou a apenas 12 mil por microlitro — patamar considerado gravíssimo, quando o normal varia entre 150 mil e 450 mil.

Sintomas

A jornalista destacou que, se tivesse demorado mais algumas horas para procurar atendimento, a situação poderia ter sido ainda mais grave. “Eu cheguei praticamente em colapso. Se eu demorasse algumas horas a mais para procurar ajuda, não sei o que teria acontecido”, afirmou.

Segundo ela, o marido foi essencial para o desfecho positivo. Na noite anterior, ele havia pesquisado os sintomas da dengue hemorrágica e incentivou que procurassem ajuda médica com urgência. A jornalista da Globo também agradeceu o apoio da equipe médica e o carinho recebido de colegas e telespectadores.