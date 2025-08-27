Reprodução/Internet Rádio Itatiaia, do mesmo grupo da CNN Brasil, prepara lançamento de canal de TV

A CNN Brasil ganhará uma concorrente dentro do mesmo grupo empresarial. A família Menin, controladora da emissora de notícias, se prepara para lançar a TV Itatiaia nos próximos meses. O novo canal terá programação baseada na Rádio Itatiaia, líder de audiência em Minas Gerais, e chega como parte de um projeto de expansão multimídia.

A coluna descobriu que projeto prevê a estreia de um canal 24 horas com transmissão em território nacional. A Itatiaia, conhecida como a Rádio de Minas, terá seu sinal disponível pelo satélite Star One D2, em sistema TVRO, garantindo recepção gratuita em parabólicas digitais.

Além do rádio, a marca já atua em site, redes sociais, YouTube e na Rede Itasat, onde mantém afiliadas desde a expansão iniciada em 1995. Com o avanço, o conteúdo criado especialmente para o canal do YouTube passará também à televisão.

Hoje, a página na plataforma do Google já soma mais de 3 milhões de inscritos. Além disso, o áudio da rádio está disponível para os clientes da Sky, o que aumenta o alcance nacional da emissora. O novo investimento segue uma tendência entre grupos de mídia, que apostam em canais próprios via satélite e web TVs para aumentar distribuição.

Saída de João Camargo

A coluna noticiou em primeira mão a saída de João Camargo do canal. O executivo era presidente do conselho da CNN Brasil. A saída da empresa, no entanto, não aconteceu de forma amigável. Fontes próximas ao comando da CNN Brasil apontam que ele e Menin protagonizaram uma briga acalorada nos últimos dias, que foi motivada por um desentendimento político

Um importante político abordou o fundador do canal de notícias e, de maneira jocosa, questionou “como estava indo a empresa do João Camargo”. Menin, então, decidiu retomar o controle da empresa. Para ele, era inaceitável que a imagem de Camargo e do canal de notícias estivessem tão intrinsecamente relacionadas.

História de Rádio Itatiaia

Fundada em Minas Gerais, a Rádio Itatiaia cresceu aceleradamente desde os anos 1990. Em 2021, a empresa passou a integrar os negócios de Rubens Menin, que também é acionista da CNN Brasil, Banco Inter, MRV Engenharia e da SAF do Atlético Mineiro. Atualmente, a rede conta com cinco filiais e mais de 90 afiliadas espalhadas pelo estado, e é considerada referência em jornalismo, esportes e entretenimento.