Reprodução/Internet Globo fecha acordo histórico e vai exibir o Super Bowl e a temporada da NFL

A Globo e a National Football League, a NFL, anunciaram nesta terça-feira (26) uma parceria inédita que levará os jogos da maior liga de futebol americano do mundo para as plataformas da emissora a partir da temporada 2025.

O acordo entre as empresas inclui a transmissão ao vivo de partidas da pré-temporada, confrontos em horário nobre, seis duelos dos playoffs e o Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026.

Parceria foi comemorada

A estreia da parceria será com o NFL São Paulo Game, confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, que acontecerá no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians. O SporTV exibirá o duelo ao vivo, além de passar a transmitir partidas às quintas-feiras e dois jogos aos domingos, ao longo da temporada. A cobertura também estará presente nos programas jornalísticos e nas plataformas digitais da

O pacote firmado prevê a exibição de boa parte dos jogos com exclusividade, abrangendo os principais eventos da liga, como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football. A proposta é ampliar o alcance da NFL no Brasil. Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo, destacou a relevância da parceria no cenário esportivo nacional.

“A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível”, afirmou.

também celebrou o novo acordo. Gerrit Meier, diretor-geral da NFL International, afirmou que a parceria com a Globo reforça a estratégia global da liga. “Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para oferecer aos mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil ainda mais acesso à liga”, disse.