Reprodução/Internet Jornalista da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo e emociona colega

A repórter Maryanne Barros surpreendeu os telespectadores do Bahia no Ar, da Record, ao anunciar que estava entrando em trabalho de parto e seguiria diretamente para a maternidade após o programa ao vivo.

“Deixa eu me despedir um pouquinho aí do pessoal porque a gente vai se encontrar agora só no ano que vem. Neste exato momento, estou aqui em trabalho de parto. Entrego pra você [no estúdio]”, disse a jornalista com um sorriso, se despedindo do público.

Emocionou a apresentadora

informou ainda que deixaria imediatamente o local da entrada ao vivo para se dirigir à maternidade. “Vou correndo para o hospital pra poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar”, explicou.

No estúdio, a apresentadora Jéssica Smetak ficou visivelmente emocionada ao reagir à notícia da colega. “Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente”, declarou a âncora da Record.

Segunda gestação

A repórter da Record vinha usando as redes sociais para falar da experiência de ser mãe pela segunda vez. "Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve; na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina", escreveu.

"Uma coisa é certa: essa segunda gestação é bem mais leve, mais leve por não ser mais o desconhecido, mais leve por saber lidar com os sintomas, bem mais tranquila em ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena", disse.