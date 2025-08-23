Reprodução/Internet GE TV entrará no ar em 4 de setembro

Marcado para entrar no ar em 4 de setembro, o GE TV, novo canal esportivo da Globo no YouTube, chega ao mercado com forte apelo publicitário e estrutura de cobertura esportiva multiplataforma. A empresa negocia cotas comerciais com valores que variam entre 15 a 40 milhões de reais.

No modelo comercial, a Globo disponibiliza oito cotas fundadoras com preço de tabela de R$ 40 milhões. Os cotistas fundadores terão direito a chamadas institucionais, série original, newsletter, e-mail marketing, inserções de mídia e conteúdos nas redes sociais do GE.

Também estão à venda cotas específicas para transmissões de futebol até o fim de 2025. Para jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e partidas da seleção brasileira, o valor estipulado é de R$ 25 milhões para anunciar no GE TV.

Valores mais acessíveis

A menor opção de investimento é a cota sócio-torcedor, no valor de R$ 15 milhões. O pacote contempla entregas vinculadas ao Plano de Transmissão de Futebol 2025 e tem validade até dezembro de 2026. A proposta é engajar o público de clubes com ações publicitárias atreladas a transmissões e conteúdos originais.

A estreia

O canal será lançado com a transmissão de Brasil x Chile, partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. Além das eliminatórias, o GE TV terá jogos da seleção brasileira masculina e feminina, confrontos da Série A do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e campeonatos de skate como SLS e STU. A informação é do Meio & Mensagem.