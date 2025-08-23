Reprodução/Internet Pamela Domingues simula envelhecimento no Mulheres e chora

Pamela Domingues viveu uma experiência intensa no Mulheres, da TV Gazeta. A apresentadora utilizou um traje de simulação realística que a fez sentir, fisicamente, os efeitos do envelhecimento. A simulação foi como se ela tivesse mais de 70 anos, enfrentando dificuldades como visão turva, audição comprometida, limitações motoras e o cansaço constante.

“É muito difícil, gente. Eu tô enxergando pouquíssimo. Eu não escuto. Parece que o tempo tá em câmera lenta. Tô cansada. É como se você estivesse preso num corpo que não responde mais ao desejo”, relatou a apresentadora do

A experiência, guiada pela gerontóloga Tati Gracia, levou Pamela Domingues às lágrimas ao lembrar dos próprios avós. Ela descreveu como os movimentos ficaram limitados e comparou a rigidez dos dedos a um quadro de artrose.

“Eu sou jovem e com esse equipamento é uma sensação física. Então, eu não estou conversando sobre a sensação emocional porque eu não consigo me colocar nesse lugar, mas meu corpo é como se estivesse preso”, afirmou Pamela Domingues.

Comunicadora se emocionou

Após dar alguns passos e tentar se movimentar com o traje, a apresentadora do Mulheres caiu no choro. “Eu lembrei dos meus avós. Muito obrigada por essa experiência. Acho que todo mundo que tiver a oportunidade, mesmo que não consiga utilizar um simulador como esse, deveria tentar calçar os sapatos de uma pessoa mais velha, com limitações", sinalizou.