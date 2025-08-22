Reprodução/Internet Adriane Galisteu comenta sobre desistências de A Fazenda

Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda desde 2021, revelou sua maior frustração no reality rural da Record durante entrevista ao Link Podcast, no YouTube. Sem citar nomes, a comunicadora fez críticas aos participantes que desistem da competição.

“Não desista! Eu detesto peão que desiste! Sabe por quê? Não é um programa novo, não começou semana passada. Você já sabe que é um programa que, psicologicamente, é dureza. Mas é um baita desafio”, afirmou, reforçando que os participantes entram cientes do formato e do desgaste emocional envolvido.

Exaltou Rico Melquiades

A apresentadora destacou ainda que a desistência representa uma oportunidade desperdiçada. “É uma grande chance, não só pelo dinheiro, mas de mostrar o seu trabalho, mostrar quem é, sair da bolha. A desistência é uma tristeza profunda, para mim e para o fã do programa. Toda vez que alguém desiste, isso é algo que mexe profundamente comigo. A pessoa não entendeu o game. Ela tirou o lugar de alguém. Ela conquistou esse espaço e aí desistiu”, disse.

Mesmo com a crítica, Adriane Galisteu também comentou participantes que marcaram positivamente sua passagem pelo programa, como Rico Melquiades, vencedor da 13ª temporada. “Ele tinha uma característica, e eu continuo achando ele um dos melhores participantes de A Fazenda. Claro que tivemos a Jojo [Todynho] também, muito boa, temos as pessoas que brilharam, mas por que eu acho que o Rico [era o melhor]?”, completou.