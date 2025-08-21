Reprodução/Internet Globo estuda mudanças no SP1 e pode tirar Alan Severiano do telejornal

A Globo estuda promover mudanças significativas em seus telejornais locais, com foco especial no desempenho do SP1 e do DF1, que apresentam audiência abaixo do esperado. A situação do noticiário de São Paulo é a mais delicada, e fontes da emissora apontam que o jornalista Alan Severiano pode ser substituído em breve.

Internamente, ele já é considerado como “carta fora do baralho” para a apresentação do informativo. Segundo informações divulgadas pela coluna Canal D, do jornal O Dia, a emissora avalia uma reformulação completa da grade de jornalismo regional.

A movimentação não se restringe aos programas nacionais ou à GloboNews, e reflete a preocupação da cúpula com a queda de público nas praças locais, especialmente em São Paulo, onde o consumo de jornalismo costuma ser alto.

Carreira de Alan Severiano

O jornalista assumiu o comando do SP1 em outubro de 2021, após a saída de César Tralli, que foi transferido para o Jornal Hoje. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alan começou sua carreira na TV Universitária, em Natal, e teve passagens pela TV Cultura e pela EPTV Ribeirão, afiliada da Globo, antes de integrar a equipe da emissora em São Paulo em 2001.