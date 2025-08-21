Reprodução/Internet Dolunay estreia em setembro no Globoplay Novelas

A Globo vai reforçar a programação do Globoplay Novelas com a estreia da comédia romântica Dolunay, protagonizada por Can Yaman. O folhetim turco será disponibilizado no streaming da emissora a partir de 1º de setembro, com os 17 primeiros episódios liberados de uma só vez. A cada semana, sempre às segundas-feiras, 16 novos capítulos serão adicionados ao catálogo da plataforma.

História de Dolunay

A exibição na TV por assinatura começa no dia 10 de setembro, com transmissão de segunda a sábado, às 20h55, na faixa dedicada a sucessos internacionais. O canal da Globo também terá três horários de reprise: às 2h05, 4h30 e 10h25. A produção substituirá a novela mexicana O Amor Invencível, atualmente em cartaz. A informação é da Folha de S.Paulo.

Dolunay é estrelada por Özge Gürel, que interpreta Nazli, uma estudante de gastronomia que trabalha em um restaurante de Istambul até ser contratada para cozinhar para Ferit (Can Yaman), um empresário rico e exigente. A relação, marcada por conflitos e diferenças, acaba evoluindo para uma conexão inesperada entre os dois.