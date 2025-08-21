Reprodução/Internet Mauro Beting e Mano discutiram sobre o Mundial do Palmeiras no Arena SBT

O clima esquentou no Arena SBT após um embate ao vivo entre Mauro Beting e Mano. Os comentaristas divergiram sobre o reconhecimento do Mundial de Clubes de 1951, conquistado pelo Palmeiras, e protagonizaram um debate tenso.

Segundo Mano, a valorização do título só começou após a vitória do Corinthians na edição de 2012, ao derrotar o Chelsea. "O Palmeiras descobriu esse Mundial em 2013, nenhum palmeirense comemorava título mundial", detonou.

"Quando o São Paulo foi campeão do mundo duas vezes, eu nunca vi palmeirense falando: ‘Eu também já tenho em 51’. Por que a diretoria nunca colocou aquela estrelinha vermelha na camisa antes de 2023? Eles dão ‘piti’ neste tema”, disse o comentarista, que também questionou a ausência da estrela na camisa do clube.

Clima quente

O comentarista do Arena SBT acusou Mauro Beting de se comportar como um “assessor de imprensa” do time no debate. O veterano reagiu firmemente às declarações e classificou a fala do colega como incorreta. “Você pode discutir a legalidade do torneio em 1951, mas a estrela foi colocada já na década de 80, não é verdade que o Palmeiras só descobriu em 2013”, rebateu.