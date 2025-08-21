Reprodução/Internet As Filhas da Senhora Garcia cresce com futebol da Globo e bate recorde no SBT

As Filhas da Senhora Garcia se tornou um fenômeno de público nas noites de quarta-feira. Beneficiada pelos jogos de futebol exibidos pela Globo, a história mexicana do SBT conseguiu se firmar como um refúgio para os telespectadores interessados em novelas — e que não gostam dos folhetins bíblicos transmitidos pela Record.

Desta vez, a trama (que sofre para ultrapassar a barreira dos 4 pontos sem uso de critérios de arredondamento nos outros dias da semana) conseguiu bater recorde e ser vice-líder em seu horário.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que o capítulo desta quarta-feira (20) deteve o melhor desempenho do folhetim até aqui, com 5,2 pontos de média e 8,5% de share em seu horário completo, das 21h09 às 22h48.

Record em terceiro lugar

Na mesma faixa, a Record amargou a terceira colocação, com 4,6 pontos, exibindo parte de Paulo, o Apóstolo (que foi vice-líder em seu horário, entre 21h e 21h52), a reprise de Reis e os primeiros minutos do documentário Patrulha das Fronteiras.