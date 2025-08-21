Reprodução/Record Thiago Gardinali, do Balanço Geral, é assaltado em São Paulo

O apresentador Thiago Gardinali, que comanda o Balanço Geral Manhã na Record, foi vítima de um assalto violento nesta quinta-feira (21) enquanto estava com a mulher, Paola Vianna. O jornalista teve o celular roubado após um criminoso quebrar o vidro lateral do carro em movimento em São Paulo.

“Eu acabo de ser vítima daquilo que nós mostramos todos os dias na televisão. Eu nem sei como aconteceu. O vidro do carro tá aqui [no chão]. O cara simplesmente se debruçou e deu um soco, em velocidade. Tô com a mão machucada, me cortei. Ele arrancou o celular. Não sei de onde veio esse cara, é algo inacreditável. O sentimento é de ódio”, desabafoulogo após o crime.

O caso foi exibido no Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino, que mostrou as imagens feitas porminutos depois do assalto. A emissora destacou que o roubo de celulares tem aumentado em todo o país e que o tema será pauta de uma reportagem especial no Domingo Espetacular.