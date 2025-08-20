Reprodução/Internet SBT amarga recorde negativo de audiência com cinco atrações

O Bom dia & Cia se transformou em um dos maiores problemas do SBT na audiência desta semana. A atração infantil, atualmente comandada por Patati Patatá, marcou apenas 0,9 ponto de média na Grande São Paulo nesta segunda-feira (18), com pico de 1,6 ponto registrado logo no primeiro minuto de exibição.

Grade com efeito dominó

Segundo dados obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, o desempenho fraco da programação vespertina fez oficar em quinto lugar entre os canais abertos por diversos minutos, atrás até mesmo da RedeTV!. A queda de audiência aconteceu justamente no dia em que a emissora celebrava 44 anos.

Além do Bom dia & Cia, outras atrações tradicionais do canal também registraram recordes negativos. A reprise de Maria do Bairro ficou com 2,6 pontos de média, a menor desde sua reestreia. A exibição da Champions League no SBT também decepcionou com 2,1 pontos, mesmo número atingido pelo Aqui Agora, reformulado recentemente para tentar recuperar relevância. A novela A Caverna Encantada alcançou apenas 1,5 ponto.