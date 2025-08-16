Reprodução/Internet Globo conclui parte das seletivas do BBB 26 e toma decisão sobre Tadeu Schmidt

A Globo concluiu metade da seleção de participantes do BBB 26, previsto para estrear em janeiro do ano que vem. A produção finalizou as entrevistas presenciais nas regiões Sul e Nordeste, com visitas a cidades como Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador. Agora, a equipe do reality show se prepara para seguir com as seletivas no Norte e no Sudeste do país.

A previsão da Globo é encerrar todo o processo de seleção até o início de outubro. A partir daí, a produção definirá os finalistas que disputarão as vagas para entrar no confinamento do Big Brother Brasil. A nova temporada continuará sob o comando de Tadeu Schmidt, que apresenta o programa desde 2022.

100 mil inscrições



De acordo com a Folha de S.Paulo, a emissora recebeu quase 100 mil inscrições para a nova temporada do BBB 26. As próximas etapas estão marcadas para setembro, com entrevistas em capitais como Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Diferente da edição anterior, em que os candidatos se inscreviam em duplas com parentes ou amigos, a dinâmica do BBB 26 voltou ao formato tradicional. As inscrições foram feitas de maneira individual, após críticas à experiência do ano anterior, considerada uma das mais mal avaliadas pelo público.