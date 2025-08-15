Reprodução/Internet Record muda programação de domingo com sessão dupla de filmes

A Record vai mexer na sua programação dominical no próximo dia 17 de agosto para tentar melhorar o desempenho de audiência e reduzir a distância para Celso Portiolli, que comanda o Domingo Legal, no SBT, e chega a liderar em alguns horários do dia.

A principal novidade daserá a estreia de uma sessão dupla de filmes. O Cine Maior, que volta ao ar depois de apenas três semanas, será transmitido no final da faixa matinal, às 11h em ponto, horário em que o canal encerra o espaço destinado para programas locais.

O filme francês 13º Distrito, lançado nos cinemas em 2004, foi levado ao ar em 16 de março deste ano, ocasião em que conquistou 5,8 pontos de média, sendo responsável pelo melhor desempenho da sessão desde 1º de outubro de 2023.

A história se passa no subúrbio de Paris, no ano de 2010. O bairro é abandonado pelas autoridades, teve suas escolas fechadas e com o intuito de combater a criminalidade, foi construído um muro ao seu redor, sob autorização do governo federal. Ninguém consegue controlar o 13º Distrito, dominado pela criminalidade, tráfico de drogas e inclusive corrupção policial.

Tentativa e erro



Depois, às 12h45, será a vez do retorno da Tela Máxima, com o filme Os Mercenários 3, transmitido pela última vez na tarde de 19 de janeiro. As mudanças ainda não são definitivas: a Record só baterá o martelo sobre a permanência da sessão dupla depois de avaliar os índices de audiência da novidade.