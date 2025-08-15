Reprodução/Internet Otaviano Costa amarga baixa audiência na Band

Otaviano Costa se firmou como um repelente de audiência para a Band. Há pouco mais de cinco meses no comando do Melhor da Noite, o comunicador se consolidou como um fracasso de ibope: ele só conseguiu ter desempenho fora da casa decimal em três noites, se firmando como um saco de pancadas da RedeTV! e até mesmo de emissoras menores, como a TV Aparecida, TV Brasil e a Rede Vida.

Não é raro que o programa de auditório de Otaviano Costa tenha menos telespectadores que programas transmitidos na faixa matinal, que historicamente conta com um número menor de TVs ligadas.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de quinta-feira (14) doteve apenas 0,5 ponto de média, com um pico de 0,9 em seu primeiro minuto de exibição, às 22h35. A atração teve menos público do que o Fala Que Eu Te Escuto, da Record. A produção da emissora rival teve média de 0,8.

O programa comandado por Otaviano Costa teve menos telespectadores que o Perrengue do Dia (0,7), que o antecede na programação da Band, foi superada por uma enfadonha partida entre Novorizontino e Coritiba (0,6) e sequer conseguiu ter mais público que a edição nacional do Bora Brasil (0,7).