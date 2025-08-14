Reprodução/Internet As Filhas da Senhora Garcia cresce nas quartas e dá vice ao SBT

A estratégia do SBT de alongar os capítulos de As Filhas da Senhora Garcia nas noites de quarta-feira segue dando resultados positivos. A emissora decidiu estender a duração da novela para competir com as transmissões de futebol da Globo e com as tramas bíblicas da Record, apostando em um público noveleiro que não se identifica com os concorrentes.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna, mostram que a novela mantém desempenho expressivo na faixa. Há quatro semanas consecutivas, a trama supera os 4 pontos de média nas quartas-feiras, resultado considerado alto para a atual fase da emissora.

No capítulo exibido nesta quarta-feira (13),registrou 4,8 pontos de média, segunda melhor marca desde a estreia, e garantiu a vice-liderança por 23 minutos. A tática, que transforma cada capítulo em um “longa-metragem televisivo”, tem ajudado o canal a se aproximar do público que busca alternativas ao futebol e à programação religiosa.