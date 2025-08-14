Reprodução/Internet Regina Lima volta ao SBT RS após 33 anos e assume comando do SBT Rio Grande

Regina Lima está de volta ao SBT RS após 33 anos. A jornalista foi anunciada como a nova apresentadora do SBT Rio Grande e dividirá o comando do telejornal com André Haar. A comunicadora estava na Band desde 2015.

O diretor-regional do SBT no Rio Grande do Sul, Carlo Franco Karger, destacou que a contratação reforça o elenco local e a presença da emissora no Estado. “Ela traz uma bagagem de mais de 30 anos de TV e carrega uma marca do Jornalismo gaúcho. A ideia é mostrar para o mercado que o SBT está em transformação e buscando mais sucesso”, afirmou o executivo.

Apresentadora deixou a Band

Emocionada,celebrou o retorno para o SBT depois de 33 anos. “Será um prazer e uma honra voltar para a primeira casa que me acolheu, ainda mais que a marca do SBT é a alegria. E com certeza também é a minha. Que bom estar de volta”, declarou a apresentadora.

Regina Lima estava na Band desde 2015 e comandou o Programa da Regina e o Band Mulher. Em nota, a emissora relatou que a decisão de sair partiu da comunicadora, pois recebeu uma proposta do SBT. "Ela saiu com as portas abertas, desejamos muito sucesso em sua carreira", disse o canal.