Reprodução/Internet Jorge Iggor deixa TNT Sports após 18 anos e assina com a Globo para o GE TV

Jorge Iggor não faz mais parte da TNT Sports. O narrador, que trabalhava na emissora desde 2007, deixou a empresa para assinar contrato com a Globo. Ele será o principal nome do GE TV, novo canal esportivo da emissora no YouTube, que terá transmissões ao vivo gratuitas e visa disputar espaço com a Cazé TV no segmento digital.

O narrador comunicou sua saída ànesta terça-feira (12), surpreendendo colegas de bastidores. Reconhecido como uma das principais vozes da casa, ele era o segundo narrador na hierarquia, atrás apenas de André Henning, e comandava transmissões de torneios como a Champions League e o Campeonato Paulista, além de programas como De Sola a Dez, De Zero a Dez e Arquibancada TNT. A informação é da Folha de S.Paulo.

TNT Sports se manifestou



As negociações com acomeçaram no início de agosto. No GE TV, Jorge Iggor será a voz titular das principais transmissões e um dos rostos centrais da divulgação do projeto, que terá linha editorial distinta dos canais da emissora na TV aberta e por assinatura.

A TNT Sports confirmou oficialmente a saída de Jorge Iggor e agradeceu pelos serviços prestados ao longo de mais de 18 anos. “A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional”, afirmou a empresa.