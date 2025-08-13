José Luiz Datena revelou que sua mulher, Matilde, sofreu um acidente doméstico e precisou de atendimento médico. Durante participação no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, o apresentador contou que a companheira caiu na casa deles e, após exames, foi constatado que ela fraturou a bacia e os dois punhos, precisando permanecer em repouso com os braços imobilizados."Eu fiquei com a Matilde lá no Sírio-Libanês. Ela quebrou os dois pulsos e teve uma fratura na bacia", detalhou. Segundo José Luiz Datena, apesar de estar trabalhando, sua preocupação estava voltada para a recuperação da mulher.
O apresentador relatou que é preciso tomar cuidado com acidentes domésticos. “Ela tomou um tombo em casa, tropeçou naquele chinelo que gruda e caiu. Ela foi apoiar com a mão e teve uma fratura na bacia. Digo que é para tomar cuidado em casa porque os acidentes domésticos matam mais do que qualquer coisa", disse José Luiz Datena.
Médicos pediram repouso
"Ela está com os braços imobilizados e vai passar em casa um período. Duvido que ela fique deitada. Os médicos pediram repouso e é pior a gente ver alguém que a gente ama machucado do que a gente mesmo”, afirmou.