Reprodução/Internet Hoje em Dia registra melhor audiência em 4 meses

O Hoje em Dia começou a semana em alta e registrou, nesta segunda-feira (11), seu melhor desempenho para o dia nos últimos quatro meses. Após enfrentar um mês de julho difícil, com a aproximação do Primeiro Impacto, do SBT, o matinal da Record reagiu com força após o fim das férias escolares e ampliou sua média em 24% na Grande São Paulo.

Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que a edição de segunda do Hoje em Dia conquistou média de 5,1 pontos, marca que indica sua melhor performance em uma segunda-feira desde 21 de abril, dia em que o matinal da Record marcou 5,3 pontos.

A concorrência

Com um pico de 5,6 às 10h03, o programa teve share de 18,5% — o maior da programação da emissora no dia — e conquistou quase o dobro de telespectadores do SBT, que pontuou 2,7 entre 9h35 e 10h54, com parte do Primeiro Impacto.