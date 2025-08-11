Reprodução/Internet Estreias do SBT fracassam e perdem até para o Fala Brasil aos sábados

O SBT promoveu mais uma rodada de estreias para tentar sair da lama aos sábados, dia da semana em que tem obtido alguns dos piores resultados de audiência de sua história. As movimentações, no entanto, não mexeram o ponteiro da emissora: Bake Off Brasil e Programa do João tiveram um desempenho abaixo do acumulado na média anual de suas respectivas faixas.

Os programas não conseguiram desbancar a Record — que sequer teve uma estratégia diferenciada para barrar as novidades. Ambos, por sinal, sequer conseguiram superar o Fala Brasil – Edição de Sábado. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Fala Brasil teve mais público que ambas as estreias do SBT ao longo do dia.

Mesmo transmitido na faixa de menor consumo televisivo do dia, entre 7h33 e 11h59, o jornalístico da Record marcou 3,5 pontos de média, com um pico de 4,8 às 10h47. O Bake Off Brasil, que contou com os retornos de Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Girundino, pontuou 3,3, enquanto o Programa do João — transmitido sem intervalos comerciais — marcou 2,5.