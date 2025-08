Reprodução/Internet Marcus Marinho perde noiva em acidente de moto no Rio de Janeiro

O jornalista Marcus Marinho, apresentador do RJ no Ar, da Record, comunicou nesta quarta-feira (6) a morte de sua noiva, Luana de Paula, após um acidente de trânsito ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O casal estava junto há 11 anos e tinha o casamento marcado para outubro deste ano. Eles também planejavam uma viagem para o Japão, destino dos sonhos dos dois. Segundo o site Audiência Carioca, a mulher do jornalista da Record estava como passageira em uma corrida por aplicativo em uma moto.

Luana de Paula foi socorrida com vida e levada ao hospital. A noiva do comunicador permaneceu internada por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos. Marcus Marinho se manifestou nas redes sociais com uma homenagem à companheira. “Oi, Mo… Os últimos 11 anos foram incríveis ao seu lado. A gente caiu, se levantou, chorou… Riu junto… Superou tanta coisa… E é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar”, escreveu.

O apresentador lamentou que o casamento estivesse próximo de acontecer. “Só faltava soltar os convites… A viagem para o Japão estava sendo planejada… Era nosso sonho… Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim”, afirmou.

Quem é Marcus Marinho?

Em tom de despedida,completou: “Por agora, descansa no colo do Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!”

Marcus Marinho apresenta o RJ no Ar desde janeiro de 2024 e é um dos nomes em ascensão na programação da Record no Rio de Janeiro. Até o momento, a emissora não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.