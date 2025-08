Reprodução/Internet Condomínio aciona Luciana Gimenez na Justiça por dívida de R$ 71 mil

Luciana Gimenez foi acionada na Justiça pelo condomínio Parque Cidade Jardim, em São Paulo, por uma dívida de aproximadamente R$ 71 mil em cotas condominiais. A apresentadora da RedeTV! é proprietária de um triplex no edifício de alto padrão.

Em nota oficial, a equipe deafirmou que a responsabilidade sobre o imóvel não é dela. Segundo o comunicado, a administração do apartamento e o pagamento de contas são de competência do ex-marido da apresentadora, o empresário Marcelo de Carvalho, que mora no local. “Luciana é apenas a proprietária do imóvel”, reforça a nota. A informação é de Fábia Oliveira.

Marcelo de Carvalho se pronunciou



"Toda a administração do imóvel em questão, assim como o pagamento de contas e demais responsabilidades, é de competência exclusiva da gestão do ex-marido de Luciana Gimenez. Ela não possui qualquer envolvimento com a administração ou encargos relacionados ao bem e sequer reside no referido apartamento, vivendo atualmente em outro endereço", disse.

O vice-presidente da RedeTV!, por meio de sua assessoria, confirmou o acordo com Luciana Gimenez, no qual ele se compromete a ocupar o imóvel e arcar com todas as despesas. Marcelo de Carvalho alegou que os pagamentos foram suspensos em meio a uma disputa com a administração do prédio sobre uma infiltração originada na fachada, área que seria de responsabilidade do próprio condomínio.

“Há meses, ele vem tentando, sem êxito, solucionar com a administração da torre um problema de infiltração originado na fachada externa do edifício — área que é de responsabilidade do próprio condomínio”, disse a equipe do empresário, ao justificar a paralisação nos repasses ao condomínio.