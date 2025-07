Reprodução/Globo Bela Gil volta ao Saia Justa e presta tributo para Preta Gil

Bela Gil retornou ao Saia Justa nesta quarta-feira (30), dez dias após a morte de sua irmã, Preta Gil(1974-2025), vítima de complicações de um câncer no intestino. A edição do programa do GNT começou ao som da canção Só o Amor, parceria de Preta com Gloria Groove.

Logo após a abertura, Eliana deu as boas-vindas à convidada da noite, Claudia Raia, e prestou solidariedade para Bela Gil. “Bela, querida, receba todo nosso amor, nosso carinho”, disse Eliana.

Visivelmente emocionada, Bela Gil agradeceu pelo carinho. “Esse carinho comigo e com a minha família, acho que é o exemplo do amor da minha irmã reverberando e voltando para nós", detalhou.

"Ela espalhou muito amor. A dimensão da vida, do potencial e da energia dela me assustou, mas de uma maneira muito linda. Essa passagem dela foi uma celebração, uniu o Brasil e isso é muito lindo”, afirmou.

A apresentadora do Saia Justa destacou que Preta Gil espalhou amor por onde passou. “Hoje faz dez dias que ela partiu. É a minha primeira volta ao trabalho e estou feliz, por mais que seja difícil, doloroso estar nessa sofá, que me traz muita alegria. Ela é sinônimo de alegria, não combina com tristeza", pontuou.