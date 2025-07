Reprodução/Internet Apresentadora do GNT, Raíza Costa venceu desafio fitness nos EUA após perder 13kg em 60 dias

Raíza Costa revelou nas redes sociais que venceu um concurso de transformação corporal nos Estados Unidos. A chef e apresentadora do Rainha da Cocada, no canal GNT, eliminou 13kg de gordura em 60 dias e levou um prêmio de US$ 10 mil (cerca de 55 mil reais).

Seis treinos por semana

A disputa contou com 25 mil inscritos.manteve o processo em segredo até a divulgação do resultado. “Secretamente me inscrevi em um desafio fitness nacional onde a premissa era: as maiores transformações na composição corporal em 60 dias ganhariam 10 mil dólares em dinheiro e 15 mil em prêmios”, contou.

Durante os dois meses, a apresentadora do GNT seguiu uma rotina intensa de exercícios físicos, com seis treinos por semana, sendo quatro de musculação e dois de cardio. “Perdi 13kg de gordura e nenhum grama de massa muscular, comprovado pelo exame de bioimpedância”, explicou.

A chef brasileira, que mora em Nova York, destacou que a competição não permitia estratégias extremas de perda de peso. “Não adiantava apenas perder peso de qualquer jeito ou com déficit calórico radical, o que sempre resulta em perda de massa magra”, afirmou.