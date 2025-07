Reprodução/Internet Ivo Holanda é hospitalizado em SP aos 90 anos

Ivo Holanda, de 90 anos, está internado no Hospital São Camilo, em São Paulo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela assessoria do SBT. Segundo a emissora, o humorista deu entrada na unidade médica com um quadro de infecção urinária, mas apresenta boa recuperação e passa bem.

Em nota, odestacou que a internação é uma medida preventiva, adotada por conta da idade avançada do artista. "Realmente ele está internado. Ele entrou no hospital com infecção urinária, mas a família pediu para dizer que ele está bem. Existe um cuidado por conta da idade, por isso ele foi para o hospital. Mas está bem", informou o canal.

celebrou seus 90 anos em 22 de junho, ao lado da esposa, Nazarena Spadotto, dos três filhos e dos netos. Na ocasião, compartilhou registros da festa com familiares e agradeceu as mensagens recebidas. "Gente, estou muito emocionado com tantas mensagens de carinho e postagens. A coisa mais preciosa é a minha família!", escreveu nas redes sociais.