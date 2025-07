Reprodução/Internet Fernando Machado anuncia saída do SCC SBT após 13 anos na emissora

Fernando Machado anunciou oficialmente sua saída do SCC SBT, afiliada do SBT em Santa Catarina, nesta sexta-feira (4). Após 13 anos na emissora, ele deixa o canal para se dedicar exclusivamente à f5 Estratégia, empresa fundada por ele em 2020.

A despedida aconteceu ao vivo durante o encerramento do SCC Meio-Dia, programa que comandava em Florianópolis. “Gente, foi um prazer de coração estar com todos vocês. Passaram muitas pessoas aqui nesses 13 anos", relatou.

"Obrigado a todo mundo que me ajudou a ser o que eu sou hoje, que me ajudou, que me deu um toque, que me suportou também. Não é fácil me suportar”, disse o comunicador.

O ex-apresentador do SBT se emocionou ao relembrar alguns momentos da trajetória na televisão. “Eu saio daqui com esse sentimento de missão cumprida, de que consegui colocar SCC numa situação de relevância no jornalismo com as minhas opiniões, com as minhas cobranças e com as minhas entrevistas”, relatou.