Reprodução/Internet Ana Paula Araújo lança novo livro sobre violência doméstica

Ana Paula Araújo, âncora do Bom Dia Brasil, lança seu segundo livro, Agressão: A Escalada da Violência Doméstica no Brasil, publicado pela Globo Livros. A obra da apresentadora da Globo investiga as diferentes formas de agressão sofridas por mulheres no país e retrata perfis diversos de vítimas, apontando que o problema atinge todas as classes sociais e regiões do Brasil.

A jornalista, que anteriormente publicou Abuso: A Cultura do Estupro no Brasil, afirmou que o novo trabalho amplia sua investigação sobre a violência de gênero. “Entrei nessa pesquisa sobre estupro e violência sem um grande motivo, mas por ser mulher, por ter uma filha de 19 anos e por acreditar que, quanto mais a gente fala do assunto e mostra que mais a violência de gênero está no dia a dia, mais as pessoas se conscientizam sobre esse problema”, afirmou.

Ana Paula Araújo destacou que percorreu várias regiões para retratar o cenário atual. “A ideia foi ter perfis diferentes para mostrar que a violência doméstica está presente em todas as idades, em famílias estruturadas ou não. Percorri várias regiões do país para traça esse retrato e mostrar que estamos em uma epidemia”, explicou.

A jornalista da Globo também chama atenção para a violência patrimonial, muitas vezes disfarçada de cuidado. “O homem se oferece para ajudar a mulher a gerenciar o próprio dinheiro. Aos poucos, ele começa a controlar o que ela ganha e ela passa a ter que dar satisfação de suas movimentações financeiras”, disse ao UOL.